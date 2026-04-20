衆院選の「一票の格差」を巡って、選挙の無効を求める裁判が20日、名古屋高裁で始まりました。今年2月の衆院選は一票の格差が最大で2.1倍で、弁護士のグループが、選挙区によって一票の価値に差があるのは違憲だとして、選挙の無効を求めて全国で一斉に提訴しています。このうち、東海3県の小選挙区の選挙無効を求めた裁判が20日、名古屋高裁で開かれ、原告側は「人口比例に基づかない選挙区割りに合理性はなく、投票