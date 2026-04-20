今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、イラン情勢を注視する展開となりそうだ。予想レンジは１ドル＝１５８円４０～１５９円５０銭。 １８日にはイラン革命防衛隊がホルムズ海峡の再封鎖を表明。１９日にはイラン国営通信が、イランは米国との２回目の協議への参加を拒否したと伝えた。一時停戦の期限切れが２１日（日本時間２２日）に迫るなか、イラン情勢に左右される展開が続きそうだ。今晩は目立っ