[故障者情報]ロアッソ熊本は20日、DF伊藤颯真が左手舟状骨骨折と診断を受けたことを報告した。15日に手術を受け、加療期間は手術日から約8週間であることも併せて発表されている。伊藤は今季ヴェルスパ大分(JFL)から加入。ここまで百年構想リーグ1試合に出場しているが、13日のトレーニングマッチで負傷したという。3月18日にも左ヒラメ筋肉離れの負傷をしたばかりだった。