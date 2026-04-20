サンディスクは4月20日（月）、米国の放送機器展示会「NAB 2026」にて、プロフェッショナル向けメモリーカードの新製品を発表した。 ラインアップはCFexpress 4.0規格のType Bカードと、SDXC UHS-II V90およびV60メモリーカード。いずれも日本国内での発売は2026年第3四半期以降を予定している。 SanDisk Extreme PRO CFexpress 4.0 Type Bカード CFexpress 4.0に対応し、読み出し