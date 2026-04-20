コカ・コーラの「やかんの麦茶 from 爽健美茶 ラベルレス（650ml×24本）」が、Amazonで通常価格2,281円のところ20％OFFの1,824円となっている。1本あたりの価格は76円。 やかんで煮出したような味わいを追求したという麦茶。ラベルレスボトルのため、飲用後の分別作業も簡略化できる。 先週の本コーナーでは「ポータブル冷蔵庫」を紹介したが、こうした製品と組み合わせて車内にストックしておけ