20日午後4時53分ごろ、青森県で最大震度5強を観測する強い地震がありました。 JR東日本によりますと、この地震の影響で、東北新幹線は東京駅～新青森駅間で運転を見合わせています。白石蔵王駅～新青森駅間で一時的な停電が発生したためだということです。 ※JR東日本 16時53分発表