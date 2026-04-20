4月第3週の上昇率ランキングトップの「ＮＡＳＤＡＱ１００トリプル（マルチアイ搭載）」は市場局面によって実質的にＮＡＳＤＡＱ１００指数を参照する先物取引の組入比率が-30％～300％で調整される戦略を用いて運用しています。 下落率ランキング上位のファンドの主な下落要因は分配金の支払いによるものです。1位の「みずほエマージング株式オープン」は2800円、2位の「ニッセイ／コムジェスト新興国成