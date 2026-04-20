ラピーヌ [東証Ｓ] が4月20日大引け後(17:30)に決算を発表。26年2月期の連結最終損益は2億5900万円の赤字(前の期は1億2900万円の赤字)に赤字幅が拡大したが、27年2月期は1億3200万円の赤字に赤字幅が縮小する見通しとなった。4期連続赤字になる。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の連結最終損益は4400万円の赤字(前年同期は7200万円の赤字)に赤字幅が縮小し、売上営業損益率は前年同期の-13.7％→-10.7％に大幅改