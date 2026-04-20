三陸沖を震源として20日午後4時53分頃に発生した地震と、北海道・岩手・青森への津波警報発令をうけ、高市総理大臣は午後5時16分に総理官邸に入った。国会内から急ぎ官邸に戻った高市総理は、総理官邸のエントランスに設置された報道陣のテレビカメラの前で一瞬立ち止まり、津波警報が発表されている地域の住民に対し「直ちに高台や避難ビルなど、より高い安全な場所に避難を」と、若干息を切らしながら呼びかけた。また、地震発生