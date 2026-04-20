気象庁によりますと午後5時28分までに沖合で観測された津波は次の通りです。岩手・宮古沖10キロでは午後5時4分に第1波を観測した後、午後5時28分現在、高さは観測中。宮城沖50キロBでは午後5時15分に津波を観測。（微弱、数センチ程度）青森東方沖50キロBでは午後5時6分に第1波を観測した後、午後5時28分現在、高さは観測中。岩手沖60キロAでは午後4時59分に第1波を観測した後、午後5時28分現在、高さは観測中。沖合での観測値であ