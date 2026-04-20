原子力規制庁によると東通原子力発電所、女川原子力発電所、福島第一・第二原子力発電所は安全機能に異常なしとの報告が入っています。原発周辺の放射線量を測定するモニタリングポストの値にも異常はないということです。また、青森県六ヶ所村にある再処理工場も異常なしとの報告が入っている、としています。
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