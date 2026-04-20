女優の由美かおる（75）が20日までに、自身のインスタグラムを更新。AIが作成したという自画像を公開した。由美は「55年前の由美かおるです！」と書き出し、赤いミニ丈のワンピースを着た自身の姿を披露した。しかし「AIが作成した20歳の由美かおるです、、、」とネタばらし。「デビュー当時の面影が、、、（笑）」と自虐気味にツッコんだものの、「スリーサイズは維持できています！」と報告した。抜群のプロポーションを