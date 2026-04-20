プロ野球・ロッテのジャクソン投手が20日、翌21日のオリックス戦へ向けコメントしました。予告先発投手として発表されたジャクソン投手は球団を通じ、「積極的にバッターへ挑戦していく。ストライクゾーンへたくさん投げ込んでアタックしていくということを心がけて、いつも通りの自分のピッチングをしたいです」とコメントしています。来日3年目、今季からロッテでプレーするジャクソン投手はここまで3試合に先発し、1勝2敗で防御