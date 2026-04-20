防衛戦へ向けた練習を公開した井上尚弥＝横浜市の大橋ジムボクシングの世界スーパーバンタム級主要4団体統一王者の井上尚弥（大橋）が20日、横浜市内の所属ジムで元世界バンタム級2団体王者、中谷潤人（M・T）との防衛戦（5月2日・東京ドーム）へ向けた練習を公開し「心身ともにすごくいい状態。攻略するイメージも固まっているので楽しみ」とリラックスした表情で語った。この日はシャドーボクシングとミット、サンドバッグ打