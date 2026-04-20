歌舞伎俳優の片岡愛之助（54）が20日、ブログを更新。同日午後に東北地方の三陸沖で発生した地震の影響で、自身が乗り込んでいる新幹線も影響を受けたことをつづった。「新幹線停電です」という表題で、座席から窓の外をうかがっている写真をアップ。「明日東京でCM撮りなので戻ってる所ですが、新幹線が品川駅で止まってしまいました」と現状をまず説明した。そして「室内しかも真っ暗です」「青森の方で地震の様ですが、大