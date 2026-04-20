4月18日、朝の情報バラエティ番組『朝だ! 生です 旅サラダ』（テレビ朝日系）が放送された。さまざまな旅の映像が紹介されたが、番組レギュラー・勝俣州和の “笑い声” に疑問を抱く視聴者がいたようだ。この日は、女優の畑芽育がゲスト出演し、広島を訪れたロケの映像が紹介された。「初めて広島を訪れた畑さんが、1泊2日でお寺や神社などのパワースポットをめぐる内容でした。尾道市のロケでは、瀬戸内の小魚出汁と鶏ガラベ