【Windrose】 4月14日 アーリーアクセス開始 価格：3,400円 ポケットペアは、同社のレーベル「ポケットペアパブリッシング」がパブリッシングを手掛け、Kraken Expressが開発するPC用海賊時代オープンワールドサバイバルクラフト「Windrose」（ウィンドローズ）が販売本数100万本を達成したと発表した。 本作は「海賊の黄金時代」を舞台と