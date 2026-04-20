プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（67）が、2026年4月18日にユーチューブを更新し、リーグ最下位に沈む中日の「投壊」について、「勤続疲労を起こしている」との見解を示した。「昨季は球場に助けられていたなという感じはする」中日は19日に甲子園球場で阪神と対戦し、5−7の逆転負けを喫した。チームは、今季2度目の4連敗。スポーツ紙によると、開幕から19戦15敗は1980年に並ぶ球団ワースト記録だという。開