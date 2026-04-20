放課後、子どもはどこで過ごしているのか。家庭でも学校でもない時間の受け皿が揺らぐなか、意外な場所が存在感を強めている。体を動かす場として知られる体操教室だ。単なる習い事にとどまらず、子どもにとって安心できる居場所として機能し始めている実態が、保護者への調査から見えてきた。ネイス株式会社が、全国164教室に通う生徒の保護者1万2537人を対象に2025年11月に実施したインターネット調査によると、体操教室を家