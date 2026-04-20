４月２０日に行われた水沢競馬２日目は、１０Ｒ以降が取りやめとなった。三陸沖を震源とする震度５強（マグニチュード７・５）の地震の影響による津波警報発令が発令。安全かつ公正な競馬の施行に支障があると判断されたため。