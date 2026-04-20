〈東出昌大が選ぶ“司馬遼太郎ベスト3”「歴史嫌いだった自分の目を開いてくれた」父の書棚で出会った“ダイナミックなドラマ”〉から続く映画『関ヶ原』で小早川秀秋を、『峠 最後のサムライ』で徳川慶喜を演じた東出昌大氏。司馬作品の愛読者である俳優は、歴史上の人物を演じる喜びと、司馬遼太郎から受け取った人生観をどのように語ったのか。お笑いコンビ・Aマッソの加納愛子氏と出演した文藝春秋PLUSの対談から、その言葉