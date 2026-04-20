おかやま桃太郎まつりの様子資料 岡山市は、2026年年度の「おかやま桃太郎まつり」の開催概要を発表しました。 開催概要によりますと、8月1日と2日は「烏城夏祭り」と題して岡山城一帯でダンスなどのステージショーや親子で楽しめるワークショップが開かれます。 フルーツを使ったスイーツなどを出す飲食ブースの出店や、幻想的な空間の演出など、岡山城周辺の賑わいづくりにも取