〈あらすじ〉アメリカ、ウィスコンシン州南東部の都市ミルウォーキー。マイク（ヒュー・ジャックマン）は、整備士として働きながら、有名歌手の“歌まね”ミュージシャンとしてステージに立ち続けていた。ある日のライブで、同じように歌とステージを愛する中年歌手クレア（ケイト・ハドソン）と出会う。意気投合した二人は、敬愛する歌手ニール・ダイアモンドのトリビュートバンドを組むことに。その名も「ライトニング＆サンダ