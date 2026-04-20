NECナイメヘンFW小川航基が途中出場からゴールKNVBカップ（オランダ杯）の決勝が現地時間4月19日に行われ、NECナイメヘンとAZが対戦した。試合は5-1でAZが勝利してタイトルを獲得した。両クラブには2人ずつ日本人選手が在籍しているが、AZのDF市原吏音とDF毎熊晟矢はベンチ入りしたものの出場機会はなし。NECのMF佐野航大は先発出場し、FW小川航基は途中出場から1点を返した。両チームの登録メンバーに合わせて4人が入ったオラ