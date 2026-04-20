愛知県犬山市で創業100年を迎える町中華「池田屋」。名物の「どんでん丼」と、79歳の女将の人情あふれるもてなしが、多くの客を惹きつけています。 ■町中華の名物「どんでん丼」 昭和2年創業の老舗中華料理店「池田屋」。中華鍋から次々と生み出される約50種類のメニューの中でも、一番人気は中華店では珍しいどんぶり料理の「どんでん丼」（870円）です。豚肉を特製のしょうゆダレで焼き上げた、シンプルなが