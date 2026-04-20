ハーゲンダッツから、加賀棒ほうじ茶の甘く香ばしい味わいを追求した、シンプルなおいしさのミニカップ「加賀棒ほうじ茶ラテ」が登場。加賀棒ほうじ茶の香り豊かな味わいに包まれるアイスクリームが、期間限定で新たに発売されます☆ ハーゲンダッツ ミニカップ「加賀棒ほうじ茶ラテ」 価格：373円（税込）発売日：2026年4月21日(火)内容量：110ml販売店舗：全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパ