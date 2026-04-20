記事ポイント免許不要で公道走行できる特定小型四輪「ELEGRAN」シリーズが先行予約を開始G-classは航続距離約130km、勾配30％走破、約220Lクローズドボックスを搭載2026年7月30日まで全3モデル対象で初回バッテリー購入代金40,000円割引キャンペーンを実施免許不要で公道走行できる特定小型四輪に、上質さを追求した新シリーズが登場します。ELEMOsは、新フラグシップライン「ELEGRAN（エレグラン）シリーズ」を発表し、公式ストア