青森県で震度5強を観測した地震で、岩手県や北海道太平洋沿岸中部に津波警報が出ていることを受け、高市総理は官邸危機管理センターに官邸連絡室を設置したと明らかにしました。その上で、総理指示を踏まえ、被害状況の把握や救命救助等の災害応急対策、国民に対する適時的確な情報提供などの対応に全力であたっているとしています。