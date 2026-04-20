気象庁によりますと午後5時24分までに観測された津波の時刻と高さは次の通りです。岩手宮古では午後5時21分に0.4メートル。潮位はさらに上昇中です。場所によっては検潮所で観測される津波よりも大きな津波が到達する可能性もあります。今後、津波の高さはさらに高くなることも考えられます。津波による潮位変化が観測されてから最大波が観測されるまでに数時間以上かかることがあります。