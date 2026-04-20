青森県で震度5強を観測した地震を受けて、高市総理大臣は午後5時すぎに記者団の取材に応じ、津波警報が発表されている地域の住民らに対し、「ただちに高台や避難ビルなど、より高い安全な場所に避難してください」と呼びかけました。現時点では、人的・物的被害については「確認中だ」としています。また高市総理は、総理官邸の危機管理センターに官邸連絡室を設置し、「被害状況の把握、救命救助などの災害応急対策、国民への適時