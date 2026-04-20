〈《京都小学生死体遺棄》公開捜査前に拡散された「出所不明のビラ」の謎…アカウントは現在閉鎖「警察発表の半日以上前に何者かがSNS上で拡散」「一体誰が何の目的で」〉から続く京都府南丹市で当時小学5年生の安達結希(ゆき)くん（11）が3月23日から行方不明となり、4月13日に遺体で発見された事件。4月16日には死体遺棄の容疑で義父の安達優季容疑者（37）が逮捕された。【画像】結希くんの母親と容疑者が勤務していた工場