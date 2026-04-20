放駒部屋の前でポーズをとる白神嶺治＝20日、東京都足立区東洋大相撲部出身の白神嶺治（23）＝北海道出身＝が20日、大相撲の放駒部屋への入門を発表し「後悔のないように、若いうちにやりたかった。関取になりたい」と語った。卒業後の昨年は札幌市で父が営む土木関係の会社に勤務。夏場所（両国国技館）の初土俵を目指す。3歳からまわしを締めた。鳴和中―金沢市工高と石川県に留学。180センチ、175キロで押し相撲を得意とし