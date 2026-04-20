三陸沖を震源に最大震度５強を観測した２０日の地震で、気象庁は北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸、岩手県に津波警報を発表した。北海道太平洋沿岸東部、北海道太平洋沿岸西部、青森県日本海沿岸、宮城県、福島県には津波注意報が出ている。◆津波到達岩手・宮古では２０日午後５時１０分に津波の第１波を観測。これまでの最大波は同５時２２分の４０センチ。岩手・釜石でも同５時１９分に第１波を観測。最大波は観