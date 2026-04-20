気象庁によると、２０日午後４時５３分ごろ、北海道・東北地方で震度５強の地震がありました。新潟中越・下越で震度３を観測しています。午後５時２０分現在の交通への影響ですが、上越・北陸新幹線の運転は通常ということです。また新潟県内の高速道についても影響なしということです。ＪＲによりますと 在来線ですが、羽越本線 桑川駅(村上市)～酒田駅(山形県)では、地震の影響で上下線列車の速度を落として運転しています