2026年3月に「ステーキのあさくま」発の新業態「カレーのあさくま」が、名古屋・栄に2号店をオープンしました。看板の牛すじカレーに加え、人気トッピングを詰め込んだ新メニューも話題となっています。 ■「カレーのあさくま」名古屋・栄に登場 2025年7月に「カレーのあさくま」の1号店が大須にオープン。担当者：「お客様から“あさくまの牛すじカレー、おい