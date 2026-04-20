日本航空（JAL）は、ボーイング777型機の就航30周年記念セレモニーを中止する。4月26日に東京/羽田発福岡行きJL323便の出発に合わせて、羽田空港の出発ゲートで実施を予定していたものの、機材変更のため中止する。同便はボーイング787-8型機で運航する見通しで、予約客にはメールで案内を送付する。