20日16時50分過ぎに発生した、三陸沖を震源とするマグニチュード7.4の地震により、一部地域に津波警報が発表された。 津波警報が発表されたのは、岩手県や北海道の太平洋沿岸中部など。NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルの各社では、災害用伝言サービスを提供している。