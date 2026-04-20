アスレチックス戦でとことん打ち続けた村上(C)Getty Images村上宗隆が、またも快音を響かせた。現地時間4月19日、ホワイトソックスの村上宗隆は敵地でのアスレチックス戦に「3番・一塁」で先発出場。4-1と3点リードで迎えた5回無死一塁の第3打席に、3試合連続となる特大の第8号を放った。【動画】豪快な一振りで右翼席へ！村上宗隆、確信の8号2ランをチェック甘い球を迷わず振り抜いた。村上は相手左腕ジェフリー・スプリング