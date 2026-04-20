モデルの島袋聖南さんは4月17日、自身のInstagramを更新。プライベートショットを披露しました。【写真】島袋聖南のプライベートショット「仲良しファミリーでゆるり旅行」島袋さんは「仲良しファミリーでゆるり旅行」とつづり、9枚の写真と3本の動画を投稿。旅行中のプライベートな様子をたっぷり披露しています。写真の1枚目は息子のソロショット。実のなる木の横であどけない笑顔を見せています。8、9枚目は夫・石倉ノアさんと