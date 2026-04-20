20日午後4時53分ごろ、青森県で最大震度5強を観測する強い地震がありました。 気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは7.5と推定されます。最大震度5強を観測したのは、青森県の階上町です。 この地震で、津波警報が、北海道太平洋沿岸中部（十勝地方）（日高地方）、岩手県にでています。津波注意報が北海道太平洋沿岸東部（根室地方）（釧路地方）、北海道太平