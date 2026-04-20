気象庁の発表によりますと、沖合で津波を観測、まもなく沿岸に津波が到達するとみられます。 津波警報が発表されている岩手県には第一波が到達している可能性もあります。また青森県太平洋沿岸に午後5時20分、北海道太平洋沿岸中部には午後5時30分に第一波が到達する可能性があります。 宮古で津波観測 その後の情報です。気象庁によりますと午後5時21分、岩手県宮古で40センチの津波が観測され、上昇中だということです。 こ