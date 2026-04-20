寿司チェーン店「つきじ喜代村すしざんまい」を運営する喜代村が1月5日に豊洲市場で5億1030万円で落札した青森県大間産243キロの本マグロについて、「競りで競り落とされた最も高価なマグロ（The most expensive tuna fish sold at an auction）」としてギネス世界記録に認定された。きょう20日、同社が発表した。【画像】2度目のギネス記録…これまでの本マグロ初競り喜代村落札価格同社が年始の初競りで一番マグロを落札した