２０日午後５時８分、気象庁は津波関連の追加・変更を発表した。津波警報が出ているのは、岩手県（津波が到達中とみられる／３ｍ予想）、北海道太平洋中部（２０日午後５時３０分／３ｍ予想）。津波注意報から津波警報に変わったのは、青森太平洋沿岸（２０日午後５時２０分／３ｍ予想）。津波警報発表の地域では被害発生のおそれ。沿岸部や川沿いにいる人はただちに高台や避難ビルなど安全な場所へ避難を。津波注意報が出ているの