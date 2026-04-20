警視庁勤務先の小学校で3年生の女子児童のスカート内を盗撮したとして、警視庁少年育成課は20日までに、性的姿態撮影処罰法違反（撮影）の疑いで、教諭若松晃司郎容疑者（39）＝東京都世田谷区＝を逮捕した。同課によると、容疑を認め、「教師になった約17年前から、小学生から高校生までを盗撮していた」と供述している。若松容疑者は大田区立小に勤めているという。警視庁や大田区によると、児童らを撮影していた様子を目撃