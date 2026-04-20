20日午後5時08分現在、気象庁は津波警報を発表しています。ただちに避難してください。津波警報が発表されている地域は、北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸、岩手県です。◆警報種別が更新された地域青森県太平洋沿岸：津波注意報が津波警報に切り替わりました。青森県日本海沿岸：津波注意報が発表されました。津波による被害が発生します。沿岸部や川沿いにいる人はただちに高台や避難ビルなど安全な場所へ避難してくださ