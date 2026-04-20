お笑いタレントのビビる大木（51）が20日、自身のX（旧ツイッター）を更新。2017年に全国販売を終了したスナック菓子の写真が反響を呼んでいる。大木は「関西のコンビニ」と書き出し、菓子売り場での写真をアップ。「カールいいなぁ。売ってて」とうらやんだ。この投稿を受け、親交のあるお笑いタレント・有吉弘行が「淳。買ってきてくれ」とリクエスト。大木は「なにそれーウケるんですけどーヤバめですけどー！」とは