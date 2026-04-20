会社の定年が60歳から65歳に延長されると、今後の働き方や退職のタイミングについて、あらためて考え始める人は多いのではないでしょうか。これまで60歳を一区切りと考えていた人にとっては、制度変更によって何が変わるのか、自分にはどのような影響があるのかが気になるところです。 特に、退職の時期は老後の資金計画にも関わるため、早めに確認しておきたいテーマといえます。そこで本記事では、定年延長と退職金