日本の食料安全保障を語る際、錦の御旗として掲げられる「日本の食糧自給率をカロリーベースで100％に」という目標。その理想は本当に国民を幸せにするのだろうか。現役農家のSITO.さんは「耕地面積が狭く、飼料や肥料を輸入に頼る日本でカロリーベース自給率100％を目指すと貧しい食事になる恐れがある。それよりも『食糧自給力』を高めるべきだ」という――。写真＝iStock.com／kazoka30※写真はイメージです - 写真＝iStock.com