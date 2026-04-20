ボーイズグループEVNNEが、プロジェクトグループを超え、正式なグループとしての再出発を知らせた。4月20日、EVNNEはソウル永登浦（ヨンドゥンポ）区のミョンファライブホールにて、1stシングル『Backtalk』のリリース記念ショーケースを開催した。【写真】日本人メンバーも所属！EVNNEとは？2023年、Mnetのオーディション番組『BOYS PLANET』シーズン1から誕生したEVNNEは、活動期間2年3カ月の間にさまざまな楽曲をリリースし、存