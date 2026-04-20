カフェ・チェーンのサンマルクカフェは、2026年4月30日より毎月30日を対象に「サンマルクカフェの日」を全国で開始する。定番商品「チョコクロ」9個セットを通常価格から30%オフの1,570円（税込）で販売する取り組みで、初回は4月30日に実施する。「サンマルクカフェの日」は、2025年11月から静岡県内店舗で先行導入され好評だったことを受け、全国でも導入される。サンマルクにちなみ「30日(サンマル)」に「チョコクロ9個(ク)」を